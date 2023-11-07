Фильм «Мегастройка Восточной Сибири: Завод полимеров» в ноябре бесплатно покажут в кинотеатрах Иркутской области

Документальный фильм «Мегастройка Восточной Сибири: Завод полимеров» в ноябре 2023 г. бесплатно покажут в 15 кинозалах Иркутской области.

Прокат стартует 23 ноября в 12 городах региона: Иркутске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Братске, Киренске, Саянске, Тулуне, Ангарске, Усть-Илимске, Бодайбо, Братске и Усолье-Сибирском. В Иркутске фильм покажут сразу в четырех кинозалах, в том числе в Доме молодежи.

Фильм «Мегастройка Восточной Сибири» рассказывает об Иркутском заводе полимеров, который ИНК возводит в Усть-Куте. Площадь будущего предприятия превышает 200 га, а некоторые решения, реализованные при строительстве, не имеют аналогов в мире. В фильм вошли уникальные кадры и рассказы участников и очевидцев исторических событий.

Показы приурочены ко дню рождения ИНК, которое компания отмечает 27 ноября. В этом году ИНК отметит 24-летие. Накануне показов в соцсетях компании пройдут конкурсы с призами, а на одном из сеансов в Иркутске состоится розыгрыш поездки на завод полимеров в Усть-Кут.