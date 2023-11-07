Где выдают больше всего ипотек под ИЖС?

За первые 7 месяцев 2023 года под строительство или покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выдано более 200 млрд руб. в рамках ипотечных займов. Драйвером роста стали льготные программы, ‒ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. Рынок быстро растет, причем, этот процесс пока сопровождается целым рядом региональных диспропорций.

Аналитики Циан выяснили, как соотносятся доли регионов по фактическим выдачам ипотек под кредитование ИЖС и другие важнейшие показатели, определяющие потенциал этого рынка (ввод малоэтажного жилья, численность сельского населения, общий объем рынка загородной недвижимости).

Подмосковье лидирует по выдачам и без сельской ипотеки

По числу выданных кредитов с заметным отрывом лидирует Московская область. Несмотря на то, что дома, расположенные в регионе, не подходят под сельскую ипотеку (с 3% ставкой), именно здесь выдается каждый седьмой кредит под покупку или строительство дома. Возможное включение удаленных районов Подмосковья в эту программу дополнительно увеличит спрос в регионе.

Необычные лидеры – Саха, Приморье и Удмуртия – в топ-10

Помимо «ожидаемых» крупных регионов [Татарстана, Краснодарского края и т.п.] в топ-10 попали Якутия, Удмуртия и Приморский край, а также субъекты Федерации с суровыми климатическими условиями (Тюменская и Иркутская области). Нестандартный список регионов-лидеров объясняется не только относительно небольшими абсолютными цифрами и, как следствие, повышенной волатильностью показателя, но и тем, что банки стали распространять ипотечные продукты для частного строительства на семейную ипотеку и региональные программы (в т.ч. дальневосточную ипотеку).

40% сельского населения – без кредитов

Вне топ-40 регионов по выдачам сельской ипотеки остались субъекты Федерации, на которые приходится почти половина сельского населения страны. К ним относятся, прежде всего, республики Северного Кавказа, где слабо развито ипотечное кредитование как раковое, а строительство домов (которое там идет весьма активно) осуществляется за счет иных финансовых механизмов.

Потенциал роста программы – в южных регионах

Необычно выглядит не только перечень регионов-лидеров по активности на рынке ИЖС-ипотеки, но и низкая активность в ряде локаций, где ожидались иные результаты. В регионах юга России, пока кредитование идет не очень активно, несмотря на большое население в сельской местности, благоприятные климатические условия. Например, в Ростовской области (где живет каждый 20-й сельский житель страны и размещено каждое 25-е объявление о продаже дома) пока выдается столько же кредитов как в Бурятии. Одним из ограничений может выступать более сложная механика выдачи ипотек под строительство дома (а не под покупку готового), а именно такой сценарий решения жилищного вопроса здесь традиционно более популярен.

«На малоэтажные дома приходится более половины ввода жилья и лишь несколько процентов всех ипотечных кредитов – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики – Рынок ИЖС-ипотеки активно растет, цифры по его региональной структуре наглядно показывают, что потенциал развития очень велик. Уже сейчас за счет, де-факто, лишь части регионов удалось добиться 10-кратного роста объема выдач и заметного роста доли этого сегмента».