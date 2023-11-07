Школьники и студенты узнают, как стать настоящим предпринимателем на молодёжном шоу Сбера — «Гонка стартапов»

Сбер запускает развлекательное реалити-шоу о молодёжном предпринимательстве — «Гонка стартапов». Его героями станут 10 школьников и студентов из разных городов России, которые к своим 16-18 годам уже создают собственные бизнес-проекты в молодёжных акселераторах Сбера. Проект будет транслироваться еженедельно, начиная с 5 ноября, на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», а также в социальных сетях.

«Сбер заинтересован в том, чтобы молодые ребята могли воплотить в жизнь свои задумки и под руководством экспертов развить предпринимательские таланты и бизнес-навыки. Сегодня нашей стране нужны сильные технологические лидеры. А чтобы их становилось больше, необходимо развивать инфраструктуру и на реальных примерах показывать, что все инновационные идеи могут воплотиться в жизнь. Я надеюсь, что реалити-шоу будет познавательным, а зрители узнают в героях самих себя, смогут вдохновиться и попробуют свои силы в технологическом предпринимательстве», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Во время реалити-шоу участникам предстоит серьёзная работа: за шесть недель они будут разбираться в креативных технологиях, прокачивать работу в команде, развивать скилы деловых переговоров, публичных выступлений и других навыков, необходимых предпринимателю. Наставниками будут звёздные эксперты. Они поделятся практическими советами и кейсами, которые будут полезны и участникам шоу, и зрителям, которые хотят развить в себе мышление современного предпринимателя.

В каждой серии герои выполняют различные задания, а от качества их выполнения зависит итоговый результат и выход в финал, где участники соберутся на специальном Демодне. Проекты оценят топ-менеджеры Сбера, инвесторы и эксперты рынка, а лучшие из них получат инвестиции.

Поддержка зрителей поможет участникам избежать выбывания из проекта. Вместе с выходом первой серии откроется голосование за понравившегося героя, который вне зависимости от оценок экспертов сможет получить «иммунитет» и выйти в финал.