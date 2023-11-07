Бум на российскую недвижимость в Дубае закончился

Россияне избавляются от активов, рассказали Bloomberg местные брокеры.

В последние несколько месяцев покупки россиянами дубайской недвижимости замедлились. По словам брокеров, после начала спецоперации, наблюдается естественный спад, а некоторые россияне уехали из Дубая.

«Они фиксируют прибыль», – говорит Абдулла Аладжаджи, основатель компании Driven Properties, российские клиенты которой с июня по август приобрели недвижимость на сумму 146,5 млн дирхамов (39,9 млн долл. США), а продали за тот же период на сумму 276 млн дирхамов.

Затем в последние несколько месяцев наметился откат, когда, по словам брокеров, стало меньше покупателей с российскими паспортами - или покупателей из стран-посредников, таких как Кипр, Сент-Китс и Невис или Мальта.

По данным брокерской компании Betterhomes, в третьем квартале 2023 г. россияне занимали пятое место среди иностранных покупателей жилой недвижимости в Дубае, тогда как в аналогичном квартале прошлого года они были на первом месте по объему сделок.

В частности, наибольший спад наблюдается в сегменте элитной недвижимости.