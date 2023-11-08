«Лучше не испытывать судьбу». Эксперт – о приостановке торгов иностранными акциями на СПБ из-за санкций

СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами из-за санкций США. По мнению директора инвестиционной компании «Центум» Сергея Малых, этот момент был ожидаем. Что делать инвесторам?

– Я неоднократно задавал вопрос разным брокерам: «Как вы допускаете торговлю иностранными бумагами на СПб? Как вы смотрите на то, что возможно блокировка?». Ответ была таким: «СПб биржа использует дружественные депозитарии». Но блокировка НРД показала, что ситуация возможна и с любыми торговыми площадками.

По словам эксперта, хороший момент заключается в том, что дали время на исполнение этих самых санкций.

– Я понимаю, биржа должна будет открыть торговлю этими бумагами, которые можно будет продать. На мой взгляд, инвесторам лучше не испытывать судьбу и выйти из этого.