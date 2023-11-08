Кому предлагают самые высокие зарплаты в Иркутской области?

Эксперты hh.ru выяснили, каким специалистам в октябре предлагали самые высокие зарплаты, и совпадают ли зарплатные ожидания иркутян с тем, что им предлагают работодатели.

По итогам октября средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 54 321 рубль, и это на 2 160 рублей больше, чем в среднем по России. При этом зарплатные ожидания соискателей из региона чуть ниже, и находятся на уровне 50 тысяч рублей (средняя ожидаемая зарплата по России – 60 тысяч рублей).

В числе специалистов, которым работодатели сейчас готовы платить наиболее высокие зарплаты – специалисты из сферы добычи сырья (124,6 тыс. руб. в среднем), сельского хозяйства (121,5 руб.), строители (99,9 тыс. руб.), представители высшего и среднего менеджмента (92,1 тыс. руб.) и производственники (91,4 тыс. руб.).

«Выше рынка», т.е более 54 321 рубля, предлагают зарплаты специалистам из профессиональных сфер «Транспорт, логистика, перевозки», «Рабочий персонал», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Автомобильный бизнес», «Информационные технологии» и «Закупки».

И, наоборот, наиболее низкие зарплаты в регионе предлагают соискателям из направлений «Безопасность» (33,2 тыс.руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (36 тыс.руб.) и «Юристы» (37 407 руб.).