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Госдума предлагает рассылать россиянам сообщения о магнитных бурях

Предложение направили в МЧС. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на вице-спикера Госдумы, депутата партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе», – говорится в письме.

Депутат считает, что россияне сами могли бы обращаться в МЧС с просьбой присылать им такие предупреждения. Таким образом метеозависимые люди могли бы заранее подготовиться к негативному воздействию.

Ранее стало известно о том, что торговый центр горел в Бурятии. Возгорание ликвидировали в 13:05 по местному времени. В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре. Площадь пожара – 22 000 квадратных метров. На месте работали 126 человек и 32 единицы техники. В следствии возгорания частично обрушилась кровля ТЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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