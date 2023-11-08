МегаФон расширил покрытие в минералогической мекке Иркутской области

Для жителей и гостей Слюдянки Иркутской области МегаФон модернизировал телеком‑инфраструктуру и расширил зону действия сети 4G в юго-западной части города. В результате проведённых работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета и качество связи для всех абонентов оператора. Также улучшения коснулись минералогического музея-усадьбы.

Слюдянка – это населённый пункт в Иркутской области, расположенный на западной оконечности озера Байкал в 110 км от Иркутска, в котором проживает около 20 тысяч человек. За обилие природных ископаемых и минералов, встречающихся в окрестностях, её называют «минералогическим раем или меккой». Помимо этого, город является крупным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали и туристическим центром Иркутской области.

Минувшим летом эти места чаще всего посещали жители Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, а также Республики Бурятия и Новосибирской области. Кроме самого глубокого озера в мире отдыхающих привлекает частный минералогический музей «Самоцветы Байкала». Коллекция минералов и горных пород вызывает интерес не только у посетителей музея, но и у учёных-минералогов разных стран.

Приток туристов, строительство новых зданий, развитие социальной инфраструктуры — всё это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Поэтому инженеры МегаФона запустили низкочастотный диапазон в городе, расширив зону покрытия сети четвёртого поколения на юго-западе населённого пункта. Дополнительный слой лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность и позволяет обеспечить стабильную передачу LTE сигнала.

«Сотовая сеть — это постоянно развивающая система, чтобы её совершенствовать мы учитываем множество параметров, в том числе изменения в застройке и мобильной активности на территориях. Развиваются районы — следом мы запускаем и модернизируем наши телеком‑объекты. Теперь жители и гости Слюдянки смогут комфортно совершать звонки, в том числе через мессенджеры, ориентироваться по онлайн-путеводителям и навигаторам, делиться яркими впечатлениями в социальных сетях», – отмечает Евгений Белый, директор МегаФона в Иркутской области.