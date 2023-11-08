65% месячной нормы осадков выпало в Иркутске за первую неделю ноября

Как сообщили в Иркутском гидрометцентре, за ночь и день понедельника выпало 30% месячной нормы осадков, а всего за первую неделю ноября этот показатель составил 65%.

– Ночью основное внимание уделили магистральным улицам. Выполняли разметание проезжей части, плужную очистку и противогололедную обработку, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. – С утра убираем снег с улиц Ленина, Лермонтова, Розы Люксембург, Старо-Кузьмихинской, сквера Кирова, с остановок транспорта на Байкальской, Вампилова и других. Ночью начнем массовый вывоз снега.

Ведется работа на общественных пространствах: парках, скверах, площадях. В работах задействованы сотрудники и техника подрядных организаций МКУ «Городская среда». Идет механическая и ручная очистка тротуаров и пешеходных переходов, прометают лестницы, дорожки.