Производство пиломатериалов в Иркутской области снизилось на 15%

За девять месяцев 2023 года деревообрабатывающей промышленностью Иркутской области произведено около 3,2 тысяч кубометров пиломатериалов, это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, выпущено 196,1 тысяча тонн топливных гранул (-28,19%). Производство целлюлозы и картона снизилось менее значительно. За девять месяцев произведено 1,3 млн тонн целлюлозы (99,5%), 226,6 тысяч тонн картона (97,8%).

– Отрасль испытывает определенные трудности, связанные с санкционным давлением недружественных России стран, но адаптируется, ищет и находит новые рынки сбыта, получает поддержку от государства, – подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

По его словам, сейчас в Приангарье реализуются десять приоритетных инвестиционных проектов в лесной отрасли. В них уже вложено 131,7 млрд рублей, создано 2,1 тысяча новых рабочих мест.

В бюджеты всех уровней за использование лесов поступило почти 4,2 млрд рублей: в федеральный бюджет – 3,2 млрд рублей, в областной – около 9,3 млн рублей, в местные бюджеты – 30,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться. За восемь месяцев экспорт достиг 14 млн кубометров, почти 62% из них — в Китай. При общем падении на 13% ключевые сохранившиеся внешние рынки показывают рост закупок. Эксперты отмечают, что благодаря транспортным субсидиям от государства предприятия Северо-Запада РФ и Сибири наращивают производство, но покрыть убытки 2022 года отрасли пока не удается, а в ряде сегментов сохраняется кризисная ситуация.