Россияне выезжали за рубеж на 50% чаще в 2023 году

С января по сентябрь туристы выезжали из страны 7 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

«Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019-м (14,08 млн). Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 млн. Это на 23% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года (17,1 млн)», – говорится в сообщении.

При этом пока показатели выездного туризма всë же далеки от допандемийного уровня. Так, в 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составляло 14,08 млн, а выезд со всеми целями – 35,2 млн.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).