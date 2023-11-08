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Житель Иркутской области выиграл в «Спортлото» 2,1 млн рублей

6 ноября 2023 года в 91282-м тираже государственной лотереи «Спортлото «5 из 36» разыгран приз – 2 126 376 рублей. Билет за 60 рублей куплен в Иркутской области в мобильном приложении «Столото». Об этом рассказали в пресс-службе лотереи.

По правилам государственной лотереи «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором. Победитель отметил и угадал числа 26, 35, 16, 6, 23 в первом поле билета, неугаданным осталось число 4 – во втором игровом поле. Эта комбинация привела его к заветным миллионам.

Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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