Денис Осин второй раз подряд возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение» второй год подряд.

Всего в рейтинге 30 топ-менеджеров. Эксперты оценивали стаж, опыт работы на банковском рынке и в сегменте МСП, результаты работы, медийную активность и участие в профильных объединениях.

Также важными критериями стали прирост числа клиентов и количества выданных кредитов. Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«Многие банки недооценивают малый бизнес, предпочитая более крупных клиентов. Мы в Альфа-Банке всегда думали иначе. Нам важен и только что запустившийся стартап, и бизнес с долгой историей. В этом году мы запустили Фонд немалого бизнеса на 100 млн рублей, провели нетворкинг-мероприятия для предпринимателей Альфа-Конфа по всей стране, обновили программу лояльности, показали самый значительный годовой прирост количества обработанных платежей в мировом рейтинге по эквайрингу, запустили сотни сервисов для предпринимателей, чтобы они могли заниматься своим делом максимально эффективно», — прокомментировал свою награду Денис Осин.

Рейтинг составлен медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вручается ежегодно.