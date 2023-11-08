Альфа-Банк и «нетмонет» обновили список лучших ресторанов при помощи искусственного интеллекта

Третий рейтинг любимых мест россиян tip top составлен на основе данных по 11 миллионов чаевых при помощи искусственного интеллекта.

Альфа-Банк вместе с принадлежащим ему сервисом онлайн-чаевых «нетмонет» узнали, какие рестораны и кафе нравятся гостям больше всего. В рейтинг tip top вошли лучшие заведения страны.

В рейтинге — самые вкусные заведения Москвы, Петербурга, Сочи. В третьем рейтинге, который проходит каждые 3 месяца, появились еще рестораны Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. А скоро организаторы добавят и новые города. В новом рейтинге 4 номинации – «Самые технологичные» (Рестораны, где чаще всего оплачивают счёт по QR-коду в «нетмонет»), «Что-то новенькое» (новые в рейтинге рестораны), «Барные истории» и «Чаще отзываются в сердцах» (рестораны с лучшими отзывами). В каждой номинации по 10 ресторанов. Гости ресторанов выбрали 240 лучших из лучших.

В Москве самый технологичный ресторан – Жигули (Аэропорт Внуково), лучший в списке новичков рейтинга – Mr. Lee (ул. Поварская), лучший бар с историей – Insider Bar (ул. Сретенка), а ресторан чаще отзывающийся в сердцах посетителей – Чилл Пилл Кофе (Рязанский пр.).

«Мы превратили выбор миллионов людей в статистику и готовы ей делиться, чтобы гости ресторанов могли ориентироваться на мнение таких же как они. Это уже третий рейтинг tip top на основе чаевых, в нём приняли участие 6 городов. В ближайшее время мы расширим географию и откроем новые гастрономические имена», – рассказал Игорь Феркалюк, директор сервиса «нетмонет».

Подробнее о рейтинге, критериях и ресторанах-победителях читайте на сайте проекта.