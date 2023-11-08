Расплачивайтесь кредитной картой Примсоцбанка и получайте кэшбэк 5%

В рамках акции «Готовим к зиме себя и авто» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%.

Для этого необходимо с 05.11 по 15.11.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

Различные товары для дома и автомобилей;

Автошины;

Автомобильные запчасти и аксессуары;

Одежда для всей семьи;

Спорттовары;

Одежда для активного отдыха и спорта;

Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС.

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 05.11.2023 по 15.11.2023 включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 30.11.2023 года.

Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Готовим к зиме себя и авто». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 5531, 5532, 5533, 5651, 5941, 5655, 5541.



Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.