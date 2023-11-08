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Расплачивайтесь кредитной картой Примсоцбанка и получайте кэшбэк 5%

В рамках акции «Готовим к зиме себя и авто» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%.

Для этого необходимо с 05.11 по 15.11.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

  • Различные товары для дома и автомобилей;

  • Автошины;

  • Автомобильные запчасти и аксессуары;

  • Одежда для всей семьи;

  • Спорттовары;

  • Одежда для активного отдыха и спорта;

  • Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС.

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 05.11.2023 по 15.11.2023 включительно. Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 30.11.2023 года. 

Если у вас еще нет кредитной карты от Примсоцбанка, подайте заявку прямо сейчас и участвуйте в акции «Готовим к зиме себя и авто». Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 5531, 5532, 5533, 5651, 5941, 5655, 5541.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:LdtCKKLEX

/ Сибирское Информационное Агентство /
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