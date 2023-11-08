Россельхозбанк и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявляют о начале приема заявок на конкурс лучших проектов от молодых ученых, осуществляющих научную деятельность в области агротехнологий.

Сельское хозяйство на протяжении веков являлось важной частью экономики России. Сейчас большую долю успеха любого производства (как малого, так и крупного) в сфере АПК играют технологии, поэтому компании уделяют большое внимание их развитию. Для поиска и поддержки перспективных научных разработок в направлениях биотехнологий, генетики и селекции, а также цифровых решений, имеющих прикладное значение для развития отечественного сельского хозяйства, Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных.

В период до 26 ноября студенты, аспиранты и научные сотрудники в возрасте до 35 лет включительно, могут отправить заявку на сайте «РСХБ в Цифре». На конкурс принимаются работы в области прикладных и фундаментальных разработок, от индивидуальных исследователей и научных групп. Все проекты будут оценены экспертным жюри.

В заявке необходимо указать направление работы, описать ее содержание, используемые технологии и прикрепить презентационные материалы и контактные данные. Эксперты будут оценивать заявки по следующим критериям: новизна и актуальность работы, возможности и перспективы её практического применения, а также научный потенциал.

«Такой проект Россельхозбанк проводит впервые, но мы уверены, что он будет иметь позитивный отклик среди российского научного сообщества. Мы уверены, что одна из значимых задач в сельскохозяйственной отрасли сегодня - приземлять фундаментальные исследования в реальном секторе, обогащая экспертные и технологические ресурсы агропромышленного сектора и экономики. Для этого важно создавать условия для коллабораций между ученым и бизнес–сообществом, привлекать инвестиции в отечественные научные разработки и способствовать вовлечению молодежи в исследовательскую деятельность на базе ведущих вузов и лабораторий», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

«Укрепление взаимоотношений между научным сектором и отраслью – одна из ключевых задач в агропромышленном комплексе сегодня. Технологическое развитие отрасли невозможно без активного внедрения новых научных разработок и методик, а появление качественных научных работ невозможно без тесного взаимодействия с реальными производственными задачами. Запускаемый конкурс позволит привлечь внимание к указанной проблематике и начать процесс синхронизации ученых и практиков. Мы надеемся, что мероприятие станет ежегодным и будет активно способствовать появлению новых интересных проектов и разработок, а также увеличению привлекательности аграрной науки», – прокомментировала Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

Финалисты конкурса проектов получат возможность представить своё решение на всероссийской конференции «Созвездие агротеха» в Москве перед ведущими учеными и экспертами в области агропромышленного сектора. По результатам очной защиты проекта, призеры конкурса получат призы.

Трансляция будет проходить на сайте Российского общества «Знание» и платформе «РСХБ в Цифре». Посетить мероприятие сможет любой желающий бесплатно, по предварительной регистрации.