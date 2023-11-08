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ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Эксперты сообщили о разработке технологии снятия цифровых рублей через банкоматы на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

Участники пилота цифрового рубля смогут получить деньги в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России, функционал станет доступен пользователям ВТБ Онлайн, сообщили в банке.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того, чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в нашем приложении с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис», — отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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