Половина иркутян поддержали перевод вывесок на русский язык

54% жителей Иркутска поддержали идею законопроекта по борьбе с англицизмами и иностранными словами, используемыми в вывесках, рекламных текстах, названиях товаров, районов, жилых комплексов, показало исследование SuperJob.

– «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас». Каждый четвертый высказался против (27%): «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива...»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся», – отвечали иркутяне.

19% затруднились с оценкой: «Желательно писать на двух языках». Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (77%). Горожане, не владеющие английским языком, поддерживают законопроект чаще тех, кто свободно говорит на английском (68% против 48% соответственно).

Напомним, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке.