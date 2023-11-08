Иркутяне чаще всего слушают русский рок и поп-музыку, чтобы расслабиться

Цифровая экосистема МТС провела исследование музыкальных предпочтений россиян, в том числе – жителей Сибири и Иркутской области. Аналитики сервиса МТС Музыка выяснили, что чаще всего слушают сибиряки, а также как настроение влияет на выбор музыкального жанра.

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Чаще всего слушатели из Иркутска включают треки любимых исполнителей, когда находятся в приподнятом расположении духа (22% случаев) и когда хотят расслабиться (14%). Грустить под музыку предпочитает 7% опрошенных. При этом больше половины респондентов (60%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.

По данным исследования, больше половины его участников, чтобы расслабиться и отдохнуть слушает отечественную поп-музыку. Чуть меньше иркутян для этой цели прибегает к русскому року. Также для расслабления у жителей региона популярна классическая и электронная музыка и не популярны такие жанры как реги, кей-поп и фолк.

Когда жители Приангарья находятся в бодром состоянии, в наушниках у них чаще всего звучит отечественный и западный поп, а также рок – как русскоязычный, так и от иностранных исполнителей. Также иркутян «качает» отечественный хип-хоп. Редкие меломаны, когда полны энергии, слушают блюз, фолк и этническую музыку.

В ходе исследования был проведен опрос двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет по всей России. Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».