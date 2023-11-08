Дороги и благоустройство. О чём чаще всего спрашивали губернатора жители Иркутской области?

8 декабря Игорь Кобзев провёл прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. Чаще всего они спрашивали о ремонте дорог в Иркутске и Иркутском районе, а также о благоустройстве своих поселений. При этом на часть вопросов отвечали непосредственно главы муниципальных образований и руководители соответствующих ведомств.

Так, многочисленные вопросы о состоянии дорог в Иркутске прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов. В частности, он заверил горожан, что путепровод на ул. Джамбула, который уже должны были запустить в эксплуатацию, откроют до 20 ноября.

Игорь Кобзев порекомендовал градоначальнику до конца года также провести пару прямых эфиров и рассказать иркутянам, когда закончатся дорожно-ремонтные работы в текущем году, и какие улицы будут ремонтировать в следующем.

– Надо вести диалог с жителями, – подчеркнул губернатор.

Кроме этого, он дал совет провести прямой эфир министру транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максиму Лобанову, и рассказать жителям о реконструкции дороги и развязки в районе микрорайона Синюшина Гора: когда к ней приступят, как она будет проходить поэтапно и за счёт каких средств.