Кобзев: Дизайн-проект нового терминала аэропорта в Иркутске изменят

Здание должно разгрузить гавань на внутреннем направлении.

8 декабря Игорь Кобзев провёл прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. Один из них касался проекта нового терминала воздушной гавани города. Иркутянин сравнил его с сараем. Глава региона замечания принял и рассказал, что дизайнеры уже разрабатывают новый проект.

«Дизайн пересмотрели после встречи с общественниками в конце октября. По завершению работ план еще раз представят горожанам», – сказал Игорь Кобзев.

Помимо нового здания глава региона обратил внимание и на развязку перед аэропортом. Сегодня на дороге, которая имеет полукруговое движение, постоянно возникают пробки – необходимо разделить потоки на тех, кто едет к воздушной гавани и проезжает рядом.

В эфире глава региона рассказал и о планах по строительству новой взлетно-посадочной полосы. Специалисты уже приступили к проектированию. Первые результаты совместной работы представят в ближайшие три месяца.

Ранее о необходимости нового терминала и аэропорта в Иркутске высказался помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Мы должны обеспечить комфортные условия для трех миллионов пассажиров в действующем аэропорту. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям», – сказал Левитин.

Для увеличения пропускной способности действующего аэропорта Иркутска планируется построить дополнительный терминал. Это будет модульное быстровозводимое здание. В нем разместят зону прилета, выдачи багажа и ожидания трансфертных пассажиров внутренних авиалиний. Рядом сделают парковку.