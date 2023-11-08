Заемщики автокредитов помолодели

В структуре выросло число граждан моложе 30 лет.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных автокредитов выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 16,0%.

Рост доли был также отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,8 п.п. (до 36,1%). В свою очередь, сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. до 28,1% и старше 50 лет – на 1,9 п.п. до 19,8%.

В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 36,1%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,0%).

«В последнее время процессы выдачи в автокредитовании отличаются технологичностью, простотой и удобством, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».