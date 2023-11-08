Сбер планирует запустить кросс-банковскую платформу биоэквайринга

Платформа биоэквайринга уже готова, передает ТАСС слова главы банка Германа Грефа с форума Finopolis.

«Сейчас наша платформа биоэквайринга – готовое, универсальное решение для миллионов клиентов и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», – сказал он.

Ранее эксперты заявили о том, что технология блокчейн, система распределенного реестра данных, по мере своего развития в будущем сможет решать задачи, которые традиционно выполняли банки. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ в рамках сессии "Технологическая трансформация финансов" на площадке форума РБК Tech.

Александр Чернощекин подчеркнул, что банковская сфера является одним из лидеров в области внедрения инноваций технологий, что обусловлено в первую очередь высокой конкуренцией. По этой причине банки постоянно изучают возможности, которые открывают большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, биометрия, блокчейн и другие инновации, которые позволяют не только сделать удобнее клиентский путь, но и повысить эффективность работы самих банков.