Игорь Кобзев: «Задача № 1 на Байкале – восстановить селезащитные водоотводные каналы»

В ходе прямой линии, которая прошла 8 ноября 2023 года, губернатор Иркутской области прокомментировал дискуссию вокруг закона об охране озера Байкал.

Глава региона в частности отметил, что для него важен такой момент, как восстановление селезащитных водоотводных каналов.

– Это задача № 1. У нас в зоне схода селевых потоков проживают около 3,5 тысяч человек, плюс там проходят автотрассы и железнодорожная магистраль, – сказал Игорь Кобзев. – Мы сейчас восстановили все проектные решения и прошли экологические экспертизы по девяти селевым отводам протяженностью 22 км в Слюдянском районе.

Но поскольку, по словам губернатора, более 30 лет селезащитных работ на Байкале не было, то там, где раньше для их проведения проходила инженерная техника, уже выросли деревья. А по закону о сохранении озера ни выборочную, ни сплошную рубку на его берегах проводить нельзя.

– Эту проблему надо решить, приняв решение на основании точного подсчёта, сколько ценных пород деревьев попадает под вырубку для проходов инженерной техники, чтобы провести их восстановление один к пяти, – прокомментировал Игорь Кобзев. Кстати, по его информации, 85% таких деревьев – это осина.

Кроме того, Игорь Кобзев проинформировал, что Иркутская область подала в правительство РФ заявку на строительство 16-и канализационно-очистных сооружений на Байкальской природной территории, в том числе, в центральной экологической зоне Байкала.

– По четырём КОС – в Слюдянке, Листвянке, Иркутске и Усолье-Сибирском – мы уже получили экспертные заключения. Вторым этапом идут Ольхон – где мы будем решать проблему очистных сооружений вместе с научным сообществом, Байкальск, Ангасолка, Култук, – сказал губернатор.