Объем недельных расходов россиян не изменился

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 44 неделе 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) общие расходы среднестатистического российского домохозяйства на еду и товары повседневного спроса составили 6489 руб., что всего на 4 рубля меньше, чем неделей ранее.

Таким образом, Индекс недельных расходов (ИНР) составил 222%, сократившись на почти неуловимые 0,06% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичной недели 2022 года объем недельных расходов вырос почти на 800 рублей или на 13,9%.

На фоне растущего четвертую неделю подряд размера среднего чека стабильность общих недельных расходов говорит о том, что наши соотечественники в целях экономии снижают интенсивность шопинга, стараясь реже ходить за покупками.