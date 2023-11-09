Октябрь стал рекордным для «Иркутскэнергосбыта» по сумме штрафов, выигранных в делах против «серых» майнеров

Криптодобытчики должны возместить энергетикам 187 млн рублей.

«Иркутскэнергосбыт» в 2023 году направил 734 иска в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты. Примечательно, что октябрь в этом году оказался рекордным по сумме положительных решений – 39 млн рублей. Всего же с начала года по вступившим в силу решениям, а их 379, сумма составляет 187 миллионов 765 тысяч рублей. «Серые» майнеры должны вернуть эти деньги в энергосистему региона.

За пять лет подано 1822 иска. В 1040 случаях суд признал правоту «Иркутскэнергосбыта». Остальные дела еще на рассмотрении.

Энергетикам приходится выяснять отношения с криптоэнтузиастами в судах, так как пока этот вид деятельности не урегулирован на законодательном уровне: в правовом поле нет норм, которые бы упорядочили направление добычи криптовалюты. Например, «серые» майнеры не платят налоги и другие обязательные для предпринимателей взносы.

По вступившим в силу судебным решениям бытовых майнеров обязывают оплачивать ресурс по коммерческому тарифу. Он по сравнению со льготным, которым пользуются обычные жители, в 3-4 раза выше. Тариф для населения предусмотрен с учетом использования электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, а не для извлечения коммерческой выгоды.