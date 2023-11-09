Новости

Два человека погибли на пожаре в Зиминском районе

Сообщение о возгорании в селе Харайгун поступило ночью. Об этом сообщают в МЧС.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат были обнаружены погибшие мужчина 1973 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Установлено, что хозяева поместили в будку для щенка матрас с электроподогревом. Его оставляли включенным на ночь, но женщина в разговоре с соседями сетовала, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат.

По предварительной версии, аварийный режим работы электрооборудования и привел к пожару. Дом не был оборудован пожарными извещателями, поэтому спящие люди не имели возможности своевременно отреагировать на начавшееся возгорание.

Читайте также:

Баржа с углем затонула в Ангаре
18 августа 2023
В Тулунском районе 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
9 августа 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес