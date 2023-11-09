Два человека погибли на пожаре в Зиминском районе

Сообщение о возгорании в селе Харайгун поступило ночью. Об этом сообщают в МЧС.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат были обнаружены погибшие мужчина 1973 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Установлено, что хозяева поместили в будку для щенка матрас с электроподогревом. Его оставляли включенным на ночь, но женщина в разговоре с соседями сетовала, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат.

По предварительной версии, аварийный режим работы электрооборудования и привел к пожару. Дом не был оборудован пожарными извещателями, поэтому спящие люди не имели возможности своевременно отреагировать на начавшееся возгорание.