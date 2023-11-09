ВТБ Онлайн намерен до конца года увеличить свою аудиторию до 17 млн клиентов

Аудитория ВТБ Онлайн до конца года приблизится к 17 млн пользователей (с учетом мобильного приложения на Android и веб-версии). Об этом сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Количество пользователей ВТБ Онлайн с начала года выросло на 10%, превысив 16,5 млн человек. Из них аудитория веб-версии увеличилась на 59%, составив 5,6 млн человек. Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 млн раз в месяц и оформляют через него почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.

«На протяжении последних двух лет мы постоянно улучшали веб-версию ВТБ Онлайн и полностью адаптировали ее под мобильное приложение. Эти доработки помогли нам не только сохранить клиентов, которые привыкли решать свои финансовые вопросы с ВТБ, но и позволяют постоянно увеличивать их аудиторию. Сегодня ВТБ Онлайн — важнейший канал банка для предоставления услуг клиентам в комфортном дистанционном формате. Сервис позволяет управлять деньгами и оформлять продукты, пользоваться даже небанковскими услугами для повседневной жизни с помощью смартфона независимо от местонахождения. Теперь веб-версию можно использовать на любых устройствах так же просто, как и мобильное приложение, она не занимает память смартфона, а ее функционал обновляется автоматически», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Веб-версия ВТБ Онлайн визуально и функционально на 100% адаптирована до уровня мобильного приложения. В ней можно пользоваться повседневными банковскими услугами для оплаты счетов и переводов, оформлять финансовые продукты, оплачивать платежи с помощью QR-кода, пользоваться госуслугами, управлять личными данными. Вход в ВТБ Онлайн доступен с помощью биометрии, иконку приложения можно в привычном формате установить на экран смартфона. Отдельное внимание уделяется контролю безопасности данных: пользователи могут настраивать лимиты для переводов, следить за историей входов в учетную запись, проверять ссылки на фишинг и многое другое.