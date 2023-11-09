«Байкал нужно посетить в первую очередь». Эксперт об отдыхе в Сибири

Увидеть озеро можно в Иркутской области и Бурятии, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий Tutu.ru.

Они порекомендовали в первую очередь, посетить озеро Байкал, полюбоваться которым можно в Иркутской области или в Бурятии.

«Туристы приезжают на Байкал круглый год: в каждом сезоне есть свое очарование. Летом особенно популярен хайкинг по Большой Байкальской тропе: маршрут от Листвянки до Большого Голоустного растянулся на 55 км, но не обязательно проходить его весь: для первого знакомства хватит какой-то части. Зимой путешественников привлекает необычный лед, который выглядит, как произведение искусства: вы увидите монументальные торосы и гроты, похожие на замок Снежной королевы. Главное – одеться по погоде: температура зимой на Байкале нередко опускается до -30 градусов», – отметили эксперты.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал дискуссию вокруг закона об охране озера Байкал. Глава региона в частности отметил, что для него важен такой момент, как восстановление селезащитных водоотводных каналов.

– Это задача №1. У нас в зоне схода селевых потоков проживают около 3,5 тысяч человек, плюс там проходят автотрассы и железнодорожная магистраль, – сказал Игорь Кобзев. – Мы сейчас восстановили все проектные решения и прошли экологические экспертизы по девяти селевым отводам протяженностью 22 км в Слюдянском районе.

Но поскольку, по словам губернатора, более 30 лет селезащитных работ на Байкале не было, то там, где раньше для их проведения проходила инженерная техника, уже выросли деревья. А по закону о сохранении озера ни выборочную, ни сплошную рубку на его берегах проводить нельзя.