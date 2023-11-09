Новости

«Байкал нужно посетить в первую очередь». Эксперт об отдыхе в Сибири

Увидеть озеро можно в Иркутской области и Бурятии, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий Tutu.ru.

Они порекомендовали в первую очередь, посетить озеро Байкал, полюбоваться которым можно в Иркутской области или в Бурятии.

«Туристы приезжают на Байкал круглый год: в каждом сезоне есть свое очарование. Летом особенно популярен хайкинг по Большой Байкальской тропе: маршрут от Листвянки до Большого Голоустного растянулся на 55 км, но не обязательно проходить его весь: для первого знакомства хватит какой-то части. Зимой путешественников привлекает необычный лед, который выглядит, как произведение искусства: вы увидите монументальные торосы и гроты, похожие на замок Снежной королевы. Главное – одеться по погоде: температура зимой на Байкале нередко опускается до -30 градусов», – отметили эксперты.

Читайте также:

Кобзев: Дизайн-проект нового терминала аэропорта в Иркутске изменят
8 ноября 2023
Игорь Кобзев: «Задача № 1 на Байкале – восстановить селезащитные водоотводные каналы»
8 ноября 2023

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал дискуссию вокруг закона об охране озера Байкал. Глава региона в частности отметил, что для него важен такой момент, как восстановление селезащитных водоотводных каналов.

– Это задача №1. У нас в зоне схода селевых потоков проживают около 3,5 тысяч человек, плюс там проходят автотрассы и железнодорожная магистраль, – сказал Игорь Кобзев. – Мы сейчас восстановили все проектные решения и прошли экологические экспертизы по девяти селевым отводам протяженностью 22 км в Слюдянском районе.

Но поскольку, по словам губернатора, более 30 лет селезащитных работ на Байкале не было, то там, где раньше для их проведения проходила инженерная техника, уже выросли деревья. А по закону о сохранении озера ни выборочную, ни сплошную рубку на его берегах проводить нельзя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (1025)


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес