Названы лучшие работодатели России

Издание Forbes разделило компании на четыре категории – «платину», «золото», «серебро» и «бронзу».

В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний.

«Согласно методологии, разработанной в 2021 году, мы оценивали участников по основным элементам ESG-повестки и не присваивали им места», – говорят эксперты издания.

Платина

Альфа-банк (14 533 сотрудников);

ВТБ (54 580);

Вымпелком (26 195).

Золото

2ГИС (5 960);

Алроса (31 577);

АФК «Система» (285).

Серебро

Биннофарм Групп (4 047);

ABC Clinic (96);

Тензор (6 504).

Бронза