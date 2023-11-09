Названы лучшие работодатели России

Издание Forbes разделило компании на четыре категории – «платину», «золото», «серебро» и «бронзу».
В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний.
«Согласно методологии, разработанной в 2021 году, мы оценивали участников по основным элементам ESG-повестки и не присваивали им места», – говорят эксперты издания.
Платина
- Альфа-банк (14 533 сотрудников);
- ВТБ (54 580);
- Вымпелком (26 195).
Золото
- 2ГИС (5 960);
- Алроса (31 577);
- АФК «Система» (285).
Серебро
- Биннофарм Групп (4 047);
- ABC Clinic (96);
- Тензор (6 504).
Бронза
- Альянс-Энергия (85);
- Банки.ру (464);
- Геоконтроль+ (235).