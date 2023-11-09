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Названы лучшие работодатели России

Издание Forbes разделило компании на четыре категории – «платину», «золото», «серебро» и «бронзу».

В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний.

«Согласно методологии, разработанной в 2021 году, мы оценивали участников по основным элементам ESG-повестки и не присваивали им места», – говорят эксперты издания.

Платина

  • Альфа-банк (14 533 сотрудников);
  • ВТБ (54 580);
  • Вымпелком (26 195).

Золото

  • 2ГИС (5 960);
  • Алроса (31 577);
  • АФК «Система» (285).

Серебро

  • Биннофарм Групп (4 047);
  • ABC Clinic (96);
  • Тензор (6 504).

Бронза

  • Альянс-Энергия (85);
  • Банки.ру (464);
  • Геоконтроль+ (235).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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