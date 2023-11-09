60% иркутян берут работу на дом в выходные и праздники

Дизайнерам, инженерам и главным бухгалтерам часто приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время. Принципа не работать в праздники и выходные чаще всего придерживаются программисты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из Иркутска.

Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выходные и праздники приходится 60% жителей Иркутска: 23% делают это часто, 37% — иногда. У каждого третьего нет необходимости в работе в выходные, праздники или на дому (32%). 8% опрошенных строго придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.

Часто работать дома в выходные и праздничные дни приходится респондентам с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (30%).

Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (34%), инженеры (33%) и главные бухгалтеры (25%). Системные администраторы (15%), секретари (16%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники.