87 товаров и услуг из Иркутской области стали победителями федерального конкурса «100 лучших товаров России»

Во Всемирный день качества в Приангарье в 25-й раз чествовали победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Награды представителям предприятий региона в торжественной обстановке вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В этом году в региональном этапе участвовало рекордное количество предприятий – 61. Всего было представлено 110 видов продукции и услуг. В лидеры федерального этапа вышли 47 компаний и 87 наименований продуктов или услуг.

– Важно, что почти 80% участников регионального этапа конкурса представили свои товары и услуги на высоком федеральном уровне. Своим примером они показали, что в регионе выпускают качественную продукцию, оказывают услуги высокого класса. Благодаря работе трудовых коллективов формируется значительный вклад в экономику и общественную жизнь Иркутской области. Сегодня награждаются лучшие предприятия, которые внесли наибольший вклад в экономику и социальное развитие региона, проявили себя как неравнодушные участники жизни общества. И особенно ценна победа, когда результата удается достичь в сегодняшних непростых экономических условиях, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона также отметил, что на сегодняшний день многие товаропроизводители Приангарья являются экспортерами и представляют продукцию на международном уровне, где она демонстрирует свою конкурентоспособность. Губернатор пригласил представителей предприятий Иркутской области принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где все регионы страны показывают свои достижения.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» Дмитрий Солдатов, за время проведения конкурса четыре вида продукции предприятий региона вошли в «золотую сотню» лучших товаров и услуг России. Всего за 25 лет лауреатами и дипломантами федерального этапа конкурса стали более тысячи видов продукции и услуг Приангарья.

Предприятие-финалист конкурса награждается специальным дипломом и имеет право использовать логотип программы в рекламных целях, размещать его в документации и на упаковке продукции в течение двух лет.

В рамках конкурса предприятия соревновались в шести номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».

В номинации «Услуги для населения» диплом статуса «Лауреат» получило Областное государственное автономное учреждение «Медиа-центр «Приангарье» – издатель общественно-политической газеты «Областная», почетным знаком «За заслуги в области качества» награжден главный редактор газеты «Областная» Дмитрий Люстрицкий. В число лауреатов вошел «Международный Аэропорт Иркутск», дипломантов – «Автоколонна 1880».

В целом высшую оценку конкурса, статус лауреата и «золотой» логотип «100 лучших товаров России» – 2023, получили 34 предприятия с 38 видами товаров или услуг, звание дипломанта и «серебряный» логотип - 32 предприятия и 49 видов товаров или услуг. Ознакомиться с полным списком финалистов программы «100 лучших товаров России» можно по ссылке.

В рамках Всемирной недели качества, которая проходит с 6 по 12 ноября, в муниципальных образованиях Иркутской области проводятся различные мероприятия, посвященные привлечению внимания к проблемам качества. Итоги будут подведены службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в конце ноября.