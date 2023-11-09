Герман Греф: бизнес-модель всех компаний будет радикально изменена в направлении человекоцентричности

Бизнес-модель всех компаний в мире будет радикально изменена в направлении человекоцентричности. И это в первую очередь касается финансового сектора. Такую точку зрения высказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Как отметил Герман Греф, 7 ноября на заседании Наблюдательного совета Сбербанка была утверждена новая стратегия развития банка до 2026 года, которая радикально отличается от всех предыдущих. В её основе лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании. Ни одна коммерческая корпорация в мире пока не заявила о таком подходе — Сбер стал первым, и эта задача мотивирует всю команду. Чтобы объяснить смысл нового подхода, Герман Греф привёл пример из здравоохранения.

«Пациентоцентричный подход означает, что всё вращается вокруг пациента: пациент приходит в клинику, и ему быстро оказывают качественную помощь. В человекоцентричном подходе главная задача — сделать так, чтобы человека не сделать пациентом. И главный KPI — стал человек пациентом или нет. Это радикально меняет подход и мотивацию врачей. Сверхсложная задача, но технологическая база для этого готова. Пройдёт три-пять лет — это точно будет реализовано. Нам надо здесь не отстать. И я думаю, что в этом направлении будет изменена радикально бизнес-модель всех компаний в мире. Это касается в первую очередь финансового сектора», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

В качестве ещё одного примера актуальности вложений в технологии искусственного интеллекта Герман Греф рассказал, как своевременное обращение клиентки банка в телемедицинский сервис СберЗдоровье помогло спасти жизнь её двухлетнему ребёнку. Женщина пришла в офис Сбера за банковскими услугами. Клиентский менеджер увидела, что она нервничает, и спросила, что случилось. Оказалось, что ребёнку уже 10 дней не могут сбить 40-градусную температуру. Врач СберЗдоровья диагностировал опасный синдром Кавасаки, который без правильного лечения всего за несколько дней мог привести к летальному исходу. Лечение вовремя подействовало, ребёнок выздоровел.

Сегодня искусственный интеллект используется в большинстве бизнес-процессов и клиентских путей Сбера. Сбер — единственная компания в мире, которая может выдавать кредиты юрлицам полностью без участия человека, когда все решения принимает искусственный интеллект, подчеркнул Герман Греф. Такой кредит выдаётся за 7 минут. Уже 60% всех кредитов выдаётся без участия человека. В планах — довести их долю до 100%.

Отвечая на вопрос, что должно сделать государство, чтобы Россия была в числе лидеров в области искусственного интеллекта, Герман Греф сказал, что от государства очень много зависит. Первое и самое главное — постараться эту сферу не зарегулировать. Герман Греф отметил, что в опубликованных ЦБ подходах к этой сфере заложена разумная концепция на основе риск-ориентированного подхода. Важно создавать все условия для развития технологий искусственного интеллекта и не допустить избыточного регулирования, как это произошло в Европе, из-за чего работающие в этой сфере компании перевели свои разработки в юрисдикции других стран и развитие искусственного интеллекта в Евросоюзе остановилось. По мнению Германа Грефа, для развития искусственного интеллекта в России ключевое значение имеют три составляющие.

«Первое — инфраструктура. Нужны огромные мощности и здесь необходима стимулирующая роль государства. Второе — нужно двигать вперёд науку. Это очень дорогая история. Модели предоставляются в открытое пользование, и инференс, то есть их использование всеми пользователями, — огромные деньги для владельца. Требуются очень серьёзные исследования с точки зрения оптимизации моделей. Нужно включение науки и академии наук и всех усилий, чтобы это сделать. У нас есть Институт развития искусственного интеллекта, который занимается фундаментальными исследованиями в области математики, мы оптимизируем модели.

И третье — само регулирование. Поддержка государства, понимание того, что эта технология важна во всех сферах жизни без исключения. Без ошибок невозможно будет пройти. Но мне кажется, что в России сейчас правильная атмосфера для этого. Ни одна компания не может с этим самостоятельно справиться. Мы бы ничего не сделали в медицины, если бы не было Москвы. Огромная поддержка со стороны правительства. Премьер-министр сам лично контролирует и сам в это вкладывается. Президент каждый год участвует в конференции по искусственному интеллекту. Это огромный драйвер для всей науки, для инженеров, для всех», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

В завершение Герман Греф отметил, что внутрироссийская конкуренция в сфере технологий искусственного интеллекта заключается не в самом создании больших моделей, а в том, как их будут применять. Небольшие банки будут что-то делать быстрее, чем большие. И эта конкуренция делает финансовый сектор очень интересным. Сбер открыл все свои продукты другим банкам, и сейчас идёт масштабная работа по кооперации между ними.

В панельной сессии приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Мэр Москвы Сергей Собянин, Президент, Председатель Правления ВТБ Андрей Костин и управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Модерировала дискуссию Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.