Куда поедут россияне на Новый год?

За год спрос на бронирование вырос в 1,5 раза, рассказали «РБК-Недвижимости» представители сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и сервиса посуточной аренды квартир «Суточно.ру».

Данные Ostrovok.ru свидетельствуют, что по ряду направлений спрос увеличился гораздо существеннее, чем по стране в целом. По статистике сервиса, в лидерах по годовому росту бронирований на период зимних праздников следующие регионы:

Свердловская область: +76%;

Мурманская область: +73%;

Республика Дагестан: +66%;

Санкт-Петербург: +65%;

Калининградская область: + 61%;

Иркутская область: +60%;

Тюменская область: +56%;

Новосибирская область: +55%;

Нижегородская область: +54%;

Смоленская область: +52%.

«Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране составляет 6,2 тыс. руб., что 15% выше, чем в 2022 году», – отмечают аналитики платформы.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).