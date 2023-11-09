Набиуллина: нехватка рабочей силы является основной проблемой российской экономики

Страна практически полностью задействовала рабочий потенциал. Цитату главы Банка России Эльвиры Набиуллиной передает RT.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше», – говорит она.

Она подчеркивает, что для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда.

Ранее стало известно, что предприниматели Иркутской области отмечают рост выручки в 3 квартале 2023 года. Такие данные представлены в региональном исследовании «Индекс RSBI», которое проводит ПСБ совместно с «Опорой России». Согласно данным опроса, компонента индекса «Продажи» достигла рекордного за 5 лет уровня и вышла в зону роста впервые с 2017 года, указывая на значительное оживление сбыта.

С июля по сентябрь 2023 года индекс деловой активности Иркутской области вырос с 52,3 до 53,5 пункта и остался в зоне уверенного роста. Толчком к подъему, помимо улучшения продаж в регионе, послужило повышение доступности кредитования. С начала года RSBI Приангарья находится в зоне роста, что говорит о стабильном развитии деловой активности в регионе.