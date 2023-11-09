Пилота вертолета оштрафовали в Иркутской области за полет у аэропорта

Несанкционированный полет вертолета Robinson зафиксирован в районе аэропорта «Железногорск» в Нижнеилимском районе Иркутской области – пилота наказали. Как именно, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что командир судна поднялся в воздух с посадочной площадки авиаузла без уведомления организации воздушного движения, чем нарушил требования воздушного кодекса России.

Пилота привлекли к административной ответственности – за нарушение он должен заплатить 30 тысяч рублей.