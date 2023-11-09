Каток, светящийся шар и звездное небо появятся в сквере Кирова в Иркутске

Монтаж новогоднего оформления начали в сквере имени Кирова в городе Иркутске – его готовят в рамках большого проекта «Ледовый город "Счастье чистой воды"», рассказали в мэрии.

«Уже начали! В сквере имени Кирова монтируют светящийся шар, звездное небо и главную городскую елку», – рассказали власти.

Нынче ее передвинули: дерево будет стоять ближе к входу в сквер со стороны правительства Приангарья. Кроме того, впервые необычным образом преобразится фонтан – в чаше под прозрачным куполом заработает радиостудия, вокруг зальют каток.