Дом в Иркутске остался без отопления из-за жильца, проигравшего квартиру в карты

Жители одного из домов в микрорайоне Жилкино Иркутска остались без отопления – тому виной сосед, который проиграл свою квартиру в карты. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Заметив отсутствие тепла, люди пожаловались в управляющую компанию. Ее специалисты организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что корректной работе системе обогрева в доме мешает квартира на пятом этаже.

Доступа в нее пришлось добиваться через суд, который удовлетворил просьбу, однако попасть в жилье не выходило: мужчина, который в нем проживал, проиграл недвижимость в карты и съехал. Тем временем неизвестные «скрутили» в квартире радиаторы, что привело к поломке всей системы отопления в здании.

Было принято решение вскрыть помещение из-за аварийной ситуации, после чего в квартиру смогли попасть специалисты, устранить поломку и вернуть тепло 15 замерзающим семьям.