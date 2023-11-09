Новости

Пять деревянных домов-памятников в Иркутске восстановили за счет инвесторов

Реконструкцию пяти объектов культурного наследия завершили в Иркутске – они были приведены в порядок на деньги инвесторов. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Речь об объектах на Седова, 33 – тут хотят открыть гостиницу, Карла Либкнехта, 18, Фридриха Энгельса, 19, которые будут функционировать как административные здания. Кроме того, отремонтированы строения на Баррикад, 35 и Октябрьской Революции, 20.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Комплексная реновация деревянных сооружений в Иркутске началась с создания 130-го квартала за инвестиционные средства. Всего за 11 лет приведено в порядок 25 памятников, еще девять находятся на разных этапах реставрации.


<p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес