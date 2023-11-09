Пять деревянных домов-памятников в Иркутске восстановили за счет инвесторов

Реконструкцию пяти объектов культурного наследия завершили в Иркутске – они были приведены в порядок на деньги инвесторов. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Речь об объектах на Седова, 33 – тут хотят открыть гостиницу, Карла Либкнехта, 18, Фридриха Энгельса, 19, которые будут функционировать как административные здания. Кроме того, отремонтированы строения на Баррикад, 35 и Октябрьской Революции, 20.

Фото мэрии Иркутска

Фото мэрии Иркутска

Комплексная реновация деревянных сооружений в Иркутске началась с создания 130-го квартала за инвестиционные средства. Всего за 11 лет приведено в порядок 25 памятников, еще девять находятся на разных этапах реставрации.