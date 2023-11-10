РСХБ представил портрет современного студента агроотрасли

Современный студент в агроотрасли – молодой, мотивированный и амбициозный. Такой портрет обучающегося в вузе составили специалисты платформы для поиска вакансий в АПК «Я в Агро» Россельхозбанка. Об этом рассказала Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка на полях Международной специализированной B2B выставки производителей и участников рынка плодоовощной продукции «Global Fresh Market: Vegetables & Fruits».

АПК – востребованная отрасль экономики, которой требуются молодые кадры и новые идеи. Компании стремятся привлечь как можно больше квалифицированных специалистов, а для этого необходимо иметь представление об интересах современной молодежи. Россельхозбанк провел опрос среди студентов, зарегистрированных в «Золотом кадровом резерве АПК», специализированном кадровом сервисе РСХБ, и на основе их ответов составил портрет современного студента в агросфере. Исследование охватило все сферы студенческой жизни: от любимых книг и увлечений до досуга в компании сверстников, но наибольшее внимание уделялось вопросам, которые студенты хотели бы задать компаниям. В опросе приняли участие студенты специализированных вузов в сфере сельского хозяйства в возрасте от 18 до 25 лет.

Больше всего вопросы будущего трудоустройства волнуют студентов первого (41,5%) и второго (24,3%) курсов вузов. Самым популярным вопросом, который студенты хотели бы задать потенциальным работодателям, стал вопрос о стажировках во время учебы: в какие компании и как можно устроится, чтобы совмещать и учебу, и работу. Эта информация волнует 18,8% опрошенных. Сведения о сезонных работах в компании хотели бы получать 15,4% респондентов, а о возможностях корпоративного обучения и тренингов желают узнать 12,2% студентов.

Помимо вопросов трудоустройства опрос охватывал разные сферы жизни студентов. По его итогам выяснилось, что:

более 80% респондентов признались, что каждый день общаются в соцсетях;

почти 30% студентов ежедневно заняты на подработке;

более 40% респондентов занимаются спортом несколько раз в неделю, при этом только 30% находят время 2-3 раза в неделю заниматься хобби;

36% опрошенных встречаются с друзьями 1-3 раза в неделю, а 40% также часто посещают культурные мероприятия;

44% регулярно занимаются спортом, при этом их них 16% предпочитают йогу и фитнес, а 14% волейбол;

почти 60% студентов путешествуют 1-2 раза в год;

среди самых популярных увлечений студенты назвали кулинарию – 15,9%, рисование – 14,5% и уход за питомцем – 12,6%.

Подобные опросы позволяют понять, что волнует будущий «золотой резерв» АПК и какие шаги компании могут предпринять уже сейчас, чтобы помочь молодому поколению раскрыть свой потенциал в будущем.

В сентябре 2023 года эксперты платформы «Я в Агро» Россельхозбанка представили новый сервис для наращивания кадрового потенциала в АПК – «Золотой кадровый резерв», позволяющий подключить к работе над студенческими научными проектами экспертов из реального бизнеса.

Благодаря этому сервису вузы получают доступ к статистике об активности обучающихся, их оценках и научной деятельности. В свою очередь будущие молодые специалисты, заполнившие анкету золотого резерва, смогут составить эффективное резюме и подобрать вакансии, а также получают доступ к стажировкам, грантам и льготным возможностям компании. За первые 2 месяца работы к сервису присоединились более 9 тыс. студентов, которые представили более 300 научных проектов.