Игорь Кобзев занял первое место в медиарейтинге губернаторов СФО

В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в октябре стали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Омской области Виталий Хоценко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщают эксперты Медиалогии.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать схему управления Тулуном. Также сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил в Совете Федерации с докладом о бюджетной политике.
В Иркутской области приступили к реализации проекта по строительству объекта обработки твердых коммунальных отходов мощностью более 400 тысяч тонн в год, сообщил на пленарном заседании Российского экологического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Помимо этого, губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия нового корпуса средней общеобразовательной школы №57 в Иркутске.
ТОП-5 губернатор медиарейтинга:
- Кобзев Игорь (Иркутская обл.)
- Хоценко Виталий (Омская обл.)
- Травников Андрей (Новосибирская обл.)
- Цивилев Сергей (Кемеровская обл.)
- Котюков Михаил (Красноярский край)