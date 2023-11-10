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Игорь Кобзев занял первое место в медиарейтинге губернаторов СФО

В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в октябре стали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Омской области Виталий Хоценко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщают эксперты Медиалогии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать схему управления Тулуном. Также сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил в Совете Федерации с докладом о бюджетной политике.

В Иркутской области приступили к реализации проекта по строительству объекта обработки твердых коммунальных отходов мощностью более 400 тысяч тонн в год, сообщил на пленарном заседании Российского экологического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Помимо этого, губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия нового корпуса средней общеобразовательной школы №57 в Иркутске.

ТОП-5 губернатор медиарейтинга:

  1. Кобзев Игорь (Иркутская обл.)
  2. Хоценко Виталий (Омская обл.)
  3. Травников Андрей (Новосибирская обл.)
  4. Цивилев Сергей (Кемеровская обл.)      
  5. Котюков Михаил (Красноярский край)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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