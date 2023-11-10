Игорь Кобзев ознакомился с развитием производства электрооборудования в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в запуске реконструкции цеха завода «Радиан», где разместится промышленный комплекс по производству электрооборудования.

Фото с сайта правительства Иркутской области

О создании такого производства и открытии на его базе центра технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов Правительство региона и ООО Производственное объединение «Радиан» договорились на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Напомним, тогда было подписано соответствующее соглашение.

Сегодня, 9 ноября, Игорь Кобзев посетил предприятие, ознакомился с опытно-промышленным производством, осмотрел складской комплекс. О реализации соглашения и плане реконструкции завода главе региона доложил председатель совета директоров ПО «Радиан» Валерий Труфанов. Компания выпускает электрощитовое оборудование: подстанции трансформаторные комплектные, главные распределительные щиты и прочее электрооборудование.

– Сегодня мы увидели производственные процессы, которые будут формировать будущее электроэнергетики, основные их компоненты. Компания взяла обязательства построить цех по производству этих компонентов к декабрю 2024 года, что позволит дополнительно создать более сорока рабочих мест. Кроме того, это позволит решить вопрос замещения импортной продукции и укрепления технологического суверенитета государства, – рассказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что компания «Радиан» обладает большими компетенциями в сфере энергообеспечения, важно, что уже идет реализация достигнутых договоренностей с компанией.

– В рамках ПМЭФ в июне этого года мы подписали соглашение с правительством региона о развитии кластера по производству компонентов энергетики. На сегодняшний день предприятие увеличило количество рабочих мест, налоговых отчислений. Программа будет выполнена заявленными темпами, – пояснил Валерий Труфанов.

В свою очередь правительство области оказывает необходимую поддержку. Компания «Радиан» в 2020 году стала участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого на предприятии были освоены принципы бережливого производства при участии экспертов Федерального центра компетенций. В 2022 году Фонд развития промышленности региона предоставил организации гранты на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями в целях пополнения оборотных средств.

Во время рабочего выезда Игорь Кобзев дал поручение министерству экономического развития и промышленности Иркутской области рассмотреть варианты иных мер поддержки предприятия: как региональных, так и федеральных.