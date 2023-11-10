Назван главный фактор выбора помещения для создания готового арендного бизнеса на 6-7 млн рублей

Эксперты компании Filipov Capital рассказали о том, как найти интересное помещение для создания готового арендного бизнеса.

«Чем крупнее город, тем больше конкуренция и выше стоимость объекта. В Москве помещение площадью 50 м² с арендным потоком в 50 000 рублей в месяц будет стоить порядка 10 млн рублей, что дает окупаемость в 15 лет. В городах-миллионниках, таких как Уфа, цена может составлять 7,5-8 млн рублей, а в маленьких городах – около 5-6 млн», – говорит Артем Филипов, директор Filipov Capital.

Эксперт отметил, что наибольший спрос наблюдается на площади от 30 до 70 кв. м., которые идеально подходят для таких сетевых арендаторов, как аптеки, медлаборатории, алкогольные магазины и многих других. «Средняя доходность таких объектов колеблется между 8 и 12% годовых, причём в крупных городах эта цифра может быть даже ниже из-за высокой конкуренции», – добавляет Филипов.

Тем не менее важно не только ориентироваться на текущие рыночные показатели, но и на потенциальных арендаторов. Готовый арендный бизнес – это прежде всего стабильные и долгосрочные арендаторы, такие как федеральные сети, имеющие более 20-30 торговых точек.

«Главное в инвестировании в коммерческую недвижимость – это выбор объекта, который будет интересен нескольким категориям арендаторов. Это создаёт стабильность дохода и уверенность в долгосрочной окупаемости инвестиций», – заключает Артем Филипов.