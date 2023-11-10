РУСАЛ впервые вошел в число 27 лидеров рейтинга лучших работодателей по мнению Forbes

РУСАЛ приобрел статус платинового работодателя и оказался в числе лучших согласно методологии Forbes. Всего в рейтинг вошло 125 компаний из разных регионов и отраслей. Лидерами рейтинга стали 27 компаний платиновой группы.

По сравнению с прошлым 2022 годом РУСАЛ улучшил свои показатели и перешел из золотой группы работодателей в платиновую. Залогом успеха стала многолетняя и целенаправленная политика компании по улучшению условий труда своих сотрудников, внедрению программ по развитию человеческого потенциала, модернизации производства и сокращению углеродного следа.

Всего же с 2015 по 2022 год на территориях ответственности РУСАЛа и En+ было реализовано более 700 проектов по развитию социальной инфраструктуры. Это значит, что награды, которыми мы гордимся сегодня во многом стали возможны только благодаря инициативам основателя компании - Олегом Дерипаской. Продолжая его традиции, в 2022 году на реализацию социальных программ компания направила 16,5 млрд рублей, которые пошли как на меры соцподдержки коллектива компании, так и на инвестиции в социальную инфраструктуру регионов ответственности.

Кроме того, компания разрабатывает и внедряет современные промышленные технологии. Так, компания производит алюминий под брендом ALLOW с низким углеродным следом. Сейчас при производстве тонны этого металла выбрасывается в атмосферу 2,3 т CO2-эквивалента. К 2035 году компания хочет сократить удельные выбросы парниковых газов на 30%.

Отметим, что если первый рейтинг лучших работодателей Forbes рассчитанный в 2019 году был по сути HR-премией, то его обновленная версия, основанная на оценке по трем группам факторов и нацелена то, чтобы дать комплексную и объективную оценку компании по трем группам факторов: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Таким образом, на итоговый балл по влияли как заработные платы, социальный пакет или условия труда, так и экологические политики, и результативность программ социальной ответственности компании.