Зимний отдых на Байкале представлен на портале нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Байкал в числе лучших направлений для зимних путешествий по России. Информация о поездках на озеро представлена на портале Russia.Travel нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране «Сколько зим! Сколько зим!» запустили АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России.

На сайте можно выбрать разные варианты для спортивного, семейного, познавательного туризма и спокойного отдыха. Посетителям портала предложены готовые идеи поездок на новогодние праздники, в выходные, маршруты для автопутешествий или варианты национальных туристических маршрутов.

Лед Байкала занимает особое место в череде предложений со всей страны. На сайте представлена исчерпывающая информация о том, чем можно заняться на Байкале зимой, среди предложений керлинг и гольф на льду, фотосессии в ледяных гротах, катание на коньках. Также есть сведения о том, где можно остановиться, какие достопримечательности посмотреть, как добраться до Байкала.

– Помимо прекрасного байкальского льда гостей региона этой зимой ждет много других интересных предложений: в календаре события предусмотрены такие мероприятия, как «Зимниада» – большой фестиваль зимних видов спорта, в Байкальске пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Снегомен», в феврале на Ольхоне откроется праздник ледовой скульптуры Olkhon Ice Park, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Она подчеркнула: туристический потенциал региона очень широко представлен на Международной выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве. 17 ноября, когда на выставке состоится день Иркутской области, все желающие смогут принять участие в розыгрыше туристических путевок на Байкал.