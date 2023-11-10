Рекордный рост цен на аренду жилья зафиксирован в России

По сравнению с сентябрем, в отдельных городах ставки выросли на четверть, пишут «Известия» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Больше всего цены поднялись в Кирове, где аренда однокомнатной квартиры подорожала на 15,8%, двухкомнатной – на 24,6%, трехкомнатной – на 25,7%. Заметный рост показали Якутск, Новосибирск, Курган, Воронеж и Улан-Удэ. Аренда «однушки» в Москве выросла на 12,9%, «двушки» – на 12,3%, «трешки» – на 7,7%. В Северной столице рост составил 17,1%, 9% и 0,3% соответственно.

Исключениями из общей тенденции стали Сочи и ряд других популярных для летнего отдыха городов, где падение стоимости аренды объясняется окончанием высокого курортного сезона.

Авторы исследования пришли к выводу, что купить жилье в собственность становится все менее доступным, поэтому для многих россиян единственным вариантом остается съем квартиры. Этим пользуются собственники квартир. Рост ставок по аренде объясняется стечением нескольких факторов.

Ранее стало известно, что Иркутская область заняла 5 место в России по доступности арендного жилья. В регионе его могут позволить 62% семей.

Место Регион Доступность жилья в % Доход для жизни с арендой в тыс. руб. 5 Иркутская область 62,6 89,8 9 Новосибирская область 61 86 23 Красноярский край 55,2 99,3 69 Республика Бурятия 39,2 97,9

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в двенадцати регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Для сравнения: в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года – три региона. Таким образом, в целом результат 2023 года является достаточно хорошим, отмечают эксперты.