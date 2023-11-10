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Прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят

Объявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова передают «Известия».

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», – сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, дата проведения мероприятия уже определена. О ней сообщат своевременно.

Напомним, что 8 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. Чаще всего они спрашивали о ремонте дорог в Иркутске и Иркутском районе, а также о благоустройстве своих поселений. При этом на часть вопросов отвечали непосредственно главы муниципальных образований и руководители соответствующих ведомств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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