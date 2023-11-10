Какие квартиры ищут жители мегаполисов?

Аналитический центр Домклик исследовал статистику просмотров объявлений о продаже новостроек в крупнейших регионах страны. Эксперты выяснили, квартиры какой стоимости и площади интересуют россиян. Исследование показало, что в большинстве мегаполисов пользователи чаще всего просматривают лоты класса комфорт и квартиры без отделки. Однако в столичных регионах интерес к квартирам с чистовой отделкой и жилью бизнес-класса достаточно высок.

Какие характеристики новостроек привлекают внимание россиян

Параметры наиболее просматриваемых квартир на первичном рынке: медианная стоимость (в млн рублей) и медианная площадь лота (в кв. м). Для наиболее популярных категорий жилья (квартиры класса комфорт, квартиры без отделки) приведены доли в общем количестве просмотров (%). Данные отсортированы по медианной стоимости лота. Дополнительно указана статистика по России в целом. Данные Домклик за последний месяц просмотров.

Стоимость

Медианная стоимость новостроек, которые привлекли внимание пользователей Домклик в крупнейших регионах, варьируется от 5 до 9 млн рублей. Наибольшие значения характерны для Москвы (15,2 млн) и Санкт-Петербурга (9,4 млн). Наименьшие — для Воронежской (4,2 млн) и Ростовской (5,1 млн) областей.

Площадь

Медианная площадь лотов в рассматриваемых субъектах находится в диапазоне от 39 до 61 кв. м. Самые просторные квартиры интересуют покупателей в Челябинской области (61 кв. м), Красноярском крае и Нижегородской области (по 60 кв. м). При этом в Ленинградской области медианная площадь просмотренных квартир составила всего 39 кв. м, чуть выше эти показатели в Московской области и Санкт-Петербурге (по 42 кв. м).

Классы жилья

Популярнее всего у жителей городов-миллионников класс комфорт. В среднем на него приходится 82% просмотров на Домклик, а в отдельных случаях — в Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Омской и Челябинской областях — этот показатель достигает 90% или более.

На втором месте по просмотрам — жильё бизнес-класса (чуть меньше 10%). Бизнес-класс наиболее популярен в Москве (24,4%) и Санкт-Петербурге (21,3%). Доля просмотров квартир комфорт-класса в этих городах значительно ниже, чем в крупнейших регионах.

Самое дешёвое (эконом-класс) и дорогое (премиум-класс) жильё интересует лишь узкий круг пользователей Домклик — 6 и 2% просмотров соответственно.

Степень отделки жилья

Распределение (по степени отделки) уникальных просмотров объявлений о продаже квартир на первичном рынке в регионах с городами-миллионниками (в %). Учтены такие степени отделки жилья, как «без отделки», «черновая», «предчистовая» и «чистовая». Данные отсортированы по категории «Чистовая отделка». Дополнительно указана статистика по России в целом. Данные Домклик за последний месяц просмотров.

Наиболее популярны у пользователей квартиры без отделки. Наибольшие доли просмотров в этой категории характерны для Самарской области (85,1%), Омской области (80,4%) и Краснодарского края (77,6%). Исключения — Красноярский край и Свердловская область, где лидирует предчистовая отделка.

В столичных регионах пользователи уделяют больше внимания жилью с чистовой отделкой. Так, в Москве доля просмотров квартир с чистовой отделкой составляет 35,2%, Московской области — 22,9%, Санкт-Петербурге — 24,2%, а в Ленинградской области — 27,9%.

«В большинстве мегаполисов пользователи сервисов Домклик уделяют большее внимание новостройкам комфорт-класса и квартирам без отделки. И это неудивительно: такое жилье доступно по цене. По статистике просмотров, новостройки комфорт-класса стоят почти в 2 раза дешевле квартир бизнес-класса и в 3 раза дешевле лотов премиум-класса. А выбор в пользу квартиры без отделки позволяет сэкономить до 10% от стоимости квартиры», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Комнаты и этажи

Аналитики Домклик также выяснили, что чаще всего внимание пользователей привлекают квартиры с одной или двумя комнатами на втором или третьем этаже. В среднем дома в крупнейших регионах имеют 19 этажей. Наибольшее количество этажей отмечено в Свердловской области (25 этажей), а наименьшее — в Волгоградской области, Омской области и Санкт-Петербурге (по 12 этажей).