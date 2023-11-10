178 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов получили клиенты Сбера за 9 месяцев

Сбер выдал 178 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов на сумму 639 млрд рублей за девять месяцев 2023 года. Доля таких кредитов в сентябре достигла 19,3%. Об этом рассказал исполнительный директор Домклик Сбербанка по работе с рынком первичного жилья Алексей Чапик на заседании круглого стола «Что сейчас происходит на ипотечном рынке в целом и какие тренды можно отметить в отношении ипотечного кредитования ИЖС».

«Важный тренд рынка ипотечного кредитования — существенное укрепление сегмента ИЖС: в октябре Сбер выдавал около 3 тыс. кредитов в неделю, тогда как весной и в первой половине лета показатель составлял 1-2 тыс. в неделю. По предварительным итогам октября, за десять месяцев 2023 года мы выдали 78,5 тыс. кредитов на ИЖС в размере 344,1 млрд рублей. Столь заметный интерес к индивидуальному строительству можно объяснить возможностью оформить кредит по льготной ипотеке: за октябрь доля льготных программ в ипотеке на ИЖС достигла практически 100%», — Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик Сбербанка по работе с рынком первичного жилья.

Спикер отметил, что на рынке наблюдается спрос на ИЖС в качестве инвестиционного инструмента. Однако этот тренд имеет негативные последствия. Часть недобросовестных застройщиков стали использовать данный инструмент для строительства парк-отелей, которые состоят из коттеджей и таунхаусов, по договорам подряда. Это уже коммерческая деятельность, а не личное потребление. Он добавил, что с точки зрения проектов для строительства предложение избыточное. При этом есть дефицит построенных объектов с хорошей инфраструктурой для бесшовного проезда из города на природу.

Алексей Чапик подчеркнул, что многое ещё необходимо сделать для развития ипотеки на ИЖС в России. В первую очередь, по его словам, необходимы механизмы защиты клиентов от недобросовестных участников рынка. Так, например, это достигается за счёт обязательной регистрации договора долевого участия и механизма эскроу-счетов.

Бизнес-конференция «Построить дом вместе со Сбером» прошла на площадке ИД «Комсомольская Правда».