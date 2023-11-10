90% вкладов клиенты открывают онлайн

ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 проанализировал активность вкладчиков в дистанционных каналах банка. С начала года спрос на онлайн-каналы для оформления депозитов и накопительных счетов вырос почти в 3 раза. Клиенты ВТБ открывают вклады онлайн в девяти из десяти случаев. Доля оформления онлайн-депозитов за десять месяцев года выросла на 20%.

Если в январе клиенты ВТБ дистанционно открывали 77% вкладов, то уже в октябре их доля составила 92%. Всего за десять месяцев клиенты ВТБ оформили онлайн свыше 3 млн депозитов и более 1,6 млн накопительных счетов.

«Клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-режиме. При этом с начала года мы фиксируем растущий интерес к цифровым каналам в части сбережений. Всплеск активности пришелся на август-октябрь – период повышения доходности по сберегательным продуктам. На этом фоне россияне научились быстро и гибко реагировать на изменения и переоформлять вклады, ориентируясь на текущий уровень ставок и предложения банков. Удобнее и быстрее это делать онлайн, и в этом случае особенно важен индивидуальный подход к формированию накоплений – когда каждый может самостоятельно выбрать параметры интересующего его сберегательного продукта. Поэтому еще в начале года мы поменяли формат своей линейки и вместо 14 разных депозитов предложили вкладчикам один универсальный вклад-конструктор, который позволяет гибко настраивать условия под себя, а также контролировать срок и доходность. Прогнозируем, что на фоне общего фокуса россиян на сберегательных продуктах доля оформления депозитов онлайн также продолжит расти», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Со 2 ноября розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. При размещении средств на три года максимальная доходность по «ВТБ-Вкладу» составит до 15% годовых. Клиенты, которые до 30 ноября переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, смогут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых (на любой вклад в рублях до 1 млн рублей в первые 6 месяцев с даты поступления пенсии на счет). Таким образом, при открытии депозита на длительный срок максимальная доходность для них в первые полгода достигнет 16% годовых.

Депозиты сроком до 1 года будут доступны розничным клиентам по ставкам до 13,88%. Клиенты «Привилегии» смогут открыть среднесрочный депозит с доходностью до 14,41% годовых. Для клиентов Private Banking вклады до года будут доступны по ставкам до 14,62%. Для новых клиентов и клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов или накопительных счетов, доступен вклад «Выгодное начало»: на срок 6 месяцев клиенты могут получить доходность до 15% годовых при открытии в ВТБ Онлайн.